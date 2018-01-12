Более 270 сирийцев за сутки вернулись в свои дома

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 12 января. /ТАСС/. Более 270 жителей сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Алеппо и Хомс за сутки вернулись в свои дома, оставленные после начала боевых действий. Об этом сообщили в пятницу в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"Всего за сутки в свои дома вернулся 271 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор - 223 человек, в провинции Алеппо - 25, в провинции Хомс - 23 человека", - говорится в сообщении.

Российские военные совместно с комитетами национального примирения провинций продолжают работу по оказанию гуманитарной помощи. Жителям населенных пунктов Хирбет-Огла провинции Алеппо и Баду провинции Хомс доставлен гуманитарный груз весом более 5 т, медицинская помощь оказана 50 сирийцам. Кроме того, жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода, а в районе населенного пункта Сальхиях российские военные медики оказали помощь 43 беженцам. Всего за сутки медицинская помощь оказана 349 сирийцам.

В ходе мониторинга российско-ирано-турецким совместным Координационным центром в течение суток были зафиксированы случаи нарушения боевиками режима перемирия в провинциях Идлиб и Дамаск.

"В результате совместной работы Центра по примирению, сирийских силовых структур и администрации провинции Алеппо подписано соглашение о присоединении населенного пункта Тарфави к режиму прекращения боевых действий", - также сообщили в Центре.