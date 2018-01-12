Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 270 сирийцев за сутки вернулись в свои дома

Общество
12 января, 22:18 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 12, января. /ТАСС

В российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили также, что жителям провинции Хомс доставлен гуманитарный груз весом более 5 т

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 12 января. /ТАСС/. Более 270 жителей сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Алеппо и Хомс за сутки вернулись в свои дома, оставленные после начала боевых действий. Об этом сообщили в пятницу в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"Всего за сутки в свои дома вернулся 271 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор - 223 человек, в провинции Алеппо - 25, в провинции Хомс - 23 человека", - говорится в сообщении.

Российские военные совместно с комитетами национального примирения провинций продолжают работу по оказанию гуманитарной помощи. Жителям населенных пунктов Хирбет-Огла провинции Алеппо и Баду провинции Хомс доставлен гуманитарный груз весом более 5 т, медицинская помощь оказана 50 сирийцам. Кроме того, жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода, а в районе населенного пункта Сальхиях российские военные медики оказали помощь 43 беженцам. Всего за сутки медицинская помощь оказана 349 сирийцам.

В ходе мониторинга российско-ирано-турецким совместным Координационным центром в течение суток были зафиксированы случаи нарушения боевиками режима перемирия в провинциях Идлиб и Дамаск.

"В результате совместной работы Центра по примирению, сирийских силовых структур и администрации провинции Алеппо подписано соглашение о присоединении населенного пункта Тарфави к режиму прекращения боевых действий", - также сообщили в Центре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: с 95 млн рублей экс-главы "Почты России" сняли арест
2
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
3
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии
4
Временному поверенному Швеции заявлен протест из-за ситуации с посольством РФ
5
США не исключают применение ядерного оружия в ответ на неядерное нападение
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
США намерены принять меры против Ирана в ООН без пересмотра условий ядерной сделки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама