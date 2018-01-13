Турпоток в Крым в период новогодних каникул вырос на треть

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Поток туристов в Республику Крым в период новогодних и рождественских праздников вырос на 30% - до 113 тыс. человек. Об этом сообщило в субботу министерство курортов и туризма республики.

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"В этом году на новогодние и рождественские праздники Крым посетило 113,3 тысячи туристов, в то время как в прошлом году эта цифра составляла 87,1 тысячи отдыхающих", - приведены в сообщении слова главы ведомства Вадима Волченко.

По словам министра, в период новогодних каникул турпоток заметно сместился с популярного Южного берега Крыма [где расположены такие курорты как Ялта, Алушта, Гурзуф и другие] в сторону западного и восточного побережья. "Это связано как с интересными событийными мероприятиями в этих регионах, так и с желанием россиян получше узнать полуостров", - пояснил Волченко.

Между тем, по данным министерства, по количеству организованных туристов Большая Ялта по-прежнему лидирует. "Однако Алушта и Евпатория [которая расположена на Западе Крыма] показали почти вдвое большую загрузку, чем в прошлом году. Также популярностью у наших гостей пользовался отдых в столице Крыма, Саках и Керчи", - говорится в сообщении.

Крым - крупный курортный регион РФ. По данным властей, в 2017 году турпоток в республику на фоне открытия Турции снизился на 3,2% - до 5,39 млн человек. Также на снижение числа отдохнувших в регионе повлияли высокие цены на авиабилеты, считают в министерстве.

По оценкам экспертов, в 2018 году региону не стоит ожидать повышения турпотока, ситуация изменится лишь после начала эксплуатации Крымского моста.