Роспотребнадзор предостерегает от употребления опасного жиросжигающего препарата

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор опубликовал в субботу предупреждение о возможном вреде от употребления жиросжигающего препарата DNP, содержащего химическое вещество динитрофенол, которое не предназначено для приема внутрь.

В Роспотребнадзоре отмечают, что этот препарат не разрешен к обороту в РФ как пищевой продукт и не зарегистрирован в качестве БАД, пищевой добавки, лекарства или специализированного питания для спортсменов, однако рекламируется в интернете, в том числе через социальные сети.

"Роспотребнадзор предупреждает о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта. При наличии уже приобретенного продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы", - говорится в сообщении на официальном сайте службы.

Динитрофенол используется при производстве красителей для пропитки дерева и тканей и не предназначен для приема внутрь, предупреждают в Роспотребнадзоре. "Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимаются меры, направленные на пресечение оборота указанного продукта", - добавили в службе.