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Власти Москвы: расселение пятиэтажек на проспекте Жукова не связано с реновацией

Общество
13 января, 22:30 UTC+3

Переселение жильцов связано со строительством метро

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Переселение жильцов из пятиэтажек на проспекте Маршала Жукова в Москве связано со строительством метро и проходит по действующим нормативам улучшения жилищных условий. Соответствующая информация содержится в материалах официального сайта управы Хорошево-Мневники, где расположены дома.

"Станция "Улица Народного Ополчения" размещается в центре района Хорошево-Мневники города Москвы вдоль проспекта Маршала Жукова у пересечения его с улицей Народного Ополчения", - говорится на сайте со ссылкой на постановление правительства Москвы "Об утверждении Перечня объектов перспективного строительства Московского метрополитена в 2012-2020 годах".

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На данном участке размещены здания, входящие в список подлежащих сносу жилых домов района Хорошево-Мневники. Список состоит из двух домов, расположенных по адресу: проспект Маршала Жукова, 20, корпус 1 и 22, корпус 2. Оба дома - 1965 года постройки, относятся к строительной серии I-515. В качестве срока расселения и сноса указан первый квартал 2018 года.

Расселение данных домов пройдет по порядку, установленному с 1 июля 2013 года, говорится на сайте управы. Эти правила предусматривают обеспечение очередников из сносимых пятиэтажек новым жильем по норме 18 кв. м на человека, собственники и наниматели получат новые квартиры из расчета "комната за комнату", указано на портале управы.

Ранее в субботу издание РБК сообщило о нежелании ряда жителей расселяемой пятиэтажки на проспекте Маршала Жукова, 20, корпус 1 переезжать в новые квартиры в новостройке на Карамышевской набережной из-за недоделок. При этом причиной расселения указывалась реновация жилого фонда в столице. 

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