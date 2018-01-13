Штормовое предупреждение объявлено в Оренбургской области из-за морозов

ОРЕНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Резкое понижение температуры ожидается ночь на воскресенье в Оренбургской области, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в субботу в региональном главке МЧС.

"В ночь на 14 января местами по области ожидается минимальная температура воздуха 30-33 градусов ниже нуля", - уточнили в ведомстве.

В связи с похолоданием возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных системах, на объектах и линиях энергосистем. Возможны случаи переохлаждения, обморожения жителей.