В Петербурге реконструируют бои за Красное Село в январе 1944 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Фестиваль исторической реконструкции, посвященный освобождению Красного Села в 1944 году, пройдет на юге Санкт-Петербурга в воскресенье. В нем примут участие более 250 любителей военной истории и более 20 единиц воссозданной боевой техники, рассказал ТАСС главный режиссер фестиваля Павел Бараненко.

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"Будет проходить военно-историческая реконструкция, посвященная освобождению Красного Села, проходившему 15-19 января 1944 года. В бою будут применены порядка семи-восьми единиц бронетехники, столько же [единиц] легкой техники - автомобили, мотоциклы, грузовики - и до 10 артиллерийских орудий с двух сторон, с немецкой и со стороны Красной Армии. У нас 270 участников - это реконструкторы из клубов Петербурга, Ленобласти, Москвы и из других городов", - сообщил Бараненко.

Сценарий реконструкции боев будет включать, в частности, эпизоды, рассказывающие о нескольких наиболее известных подвигах советских солдат, связанных с историей освобождения Красного села.

"Подвиг Типанова, который грудью закрыл немецкий дот и дал своей роте продолжить наступление; подвиг танкиста Спирина, который после того, как его танк был подбит, отстреливался из автомата, и когда его нашли, вокруг него лежало большое количество немцев, им убитых из его стрелкового оружия; Федоров, который подорвал ценой своей жизни немецкую самоходную установку, которая могла вот-вот уничтожить его стрелковое подразделение", - перечислил собеседник агентства.

Интерактивная зона

Помимо самой реконструкции боя, организаторы подготовили интерактивную зону, где посетители смогут узнать о том или ином роде войск, принимавшем участие в боях за Красное Село.

"Выставок будет очень много: и артиллеристы, и зенитчики, и связисты, и отдельно штаб. Даже в первый раз будет новый клуб [реконструкторов], который будет рассказывать о работе полевых судов, военных трибуналов", - отметил Бараненко.

Бои за Красное Село

Бои за Красное Село в январе 1944 года стали частью операции "Январский гром", в ходе которой с Ленинграда была полностью снята блокада. Штурм Красного Села, занятого немецкими войсками, закончился успехом 19 января. Полностью блокада Ленинграда была снята 27 января.

Битва за Ленинград началась 10 июля 1941 года, когда немецкие войска вступили на территорию Ленинградской области, в состав которой в те годы входили территории современных Новгородской и Псковской областей. Датой ее окончания историки считают 9 августа 1944 года - день окончания Выборгско-Петрозаводской наступательной операции Красной Армии. В сражениях за Ленинград погибли около 1 млн советских солдат и более 800 тыс. мирных жителей. Более 1,5 млн человек награждены медалями "За оборону Ленинграда".