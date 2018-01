Актер Марк Уолберг пожертвует $1,5 млн в фонд помощи пострадавшим от домогательств

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Актер Марк Уолберг решил пожертвовать $1,5 млн в фонд помощи пострадавшим от домогательств. Об этом сообщил в субботу интернет-портал Deadline.

По его данным, актер переведет указанную сумму, полученную им за участие в пересъемках фильма "Все деньги мира" (All the Money in the World, 2017), в благотворительный фонд Time's Up, оказывающий юридическую помощь лицам, которые стали жертвами изнасилований и домогательств.

Ранее стало известно, что Уолберг получил за пересъемки картины гонорар в размере $1,5 млн. Между тем, как выяснили СМИ, его экранной партнерше, актрисе Мишель Уильямс заплатили лишь около $1 тыс. Это вызвало возмущение со стороны как правозащитников, выступающих за справедливую оплату труда, так и многих пользователей соцсетей.

"За последние несколько дней мой гонорар за участие в пересъемках "Всех денег мира" стал предметом важной дискуссии", - приводит Deadline заявление актера. "Я на 100% выступаю за справедливую оплату труда и от имени Мишель Уильямс жертвую $1,5 млн фонду Time's Up", - подчеркнул Уолберг.

Пересъемки части сцен "Всех денег мира" режиссера Ридли Скотта потребовались после того, как продюсеры картины решили вырезать из нее оказавшегося в центре скандала актера Кевина Спейси, обвиненного в домогательствах. В итоге 58-летнего Спейси, который исполнил в киноленте роль миллиардера Джона Пола Гетти, заменили 87-летним актером Кристофером Пламмером.

Сюжет "Всех денег мира" основан на реальной истории похищения внука миллиардера, которое произошло 10 июля 1973 года в Риме. Фильм вышел в прокат в США 22 декабря прошлого года.