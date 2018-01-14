В Риме прошел Большой Русский бал

РИМ, 14 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Большой Русский бал, прошедший в Риме в шестой раз, был посвящен императорскому дому Романовых. Мероприятие состоялось в субботу вечером в отеле Westin Excelsior.

Организаторами бала выступили глава Итальянской национальной компании исторического танца Нино Грациано Луки и российская журналистка, занимающаяся продвижением русской культуры в Италии, Юлия Базарова. Мероприятие стало традиционным событием культурной жизни Рима, собирающим любителей исторического танца из Италии, России и других стран.

"Символично, что в этом году бал проходит в ночь Старого Нового года. Посвящение Романовым не случайно - императорская семья оставила глубокий след в истории России", - пояснила корреспонденту ТАСС Базарова.

Открыли вечер юнкера - участники молодежного движения "Юнкер", основанного в Московском художественно-промышленном институте: ребята, одетые в собственноручно созданные костюмы, прошли маршем под гимн Российской империи. Потом в атмосферу императорского дома XIX века гостей бала погрузили кадриль, мазурка, вальс - танцы, традиционные для русских аристократических балов XIX столетия. Помимо любителей в бале приняли участие профессионалы - танцоры из московской танцевальной ассоциации "Русский вальс" под руководством Ольги и Александра Покровских, в частности, балерины Государственного института культуры России Анна Кольцова, Мария Панченко, Дарья Нелетова, сообщили организаторы мероприятия. Подарком гостям мероприятия стало выступление виолончелиста международного уровня Георгия Гусева, который в феврале даст концерт в Carnegie Hall в Нью-Йорке.

Кроме того, обладатели лучшего исторического костюмы были отмечены специальными премиями.

Большой Русский бал проводится при поддержке римской мэрии, Российского центра науки и культуры, Итало-российской торговой палаты и Российско-итальянского Форум-диалога по линии гражданских обществ.