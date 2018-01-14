Захарова: МИД РФ не занимается искусственным стимулированием гендерного баланса

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России не придерживается принципа искусственного стимулирования гендерного баланса при назначении сотрудников на должность. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в интервью программе "Достучаться до звезды", видеозапись которого была опубликована в воскресенье на сайте телеканала "Мир".

"То, что не было специального выбора в пользу женщины, - знаете, когда раскидывают карты, говорят, какого-то личика не хватает, - это точно. Такого подхода нет у нас. Я считаю, что это хорошо, что нет сознательного искусственного стимулирования некоего гендерного баланса. Есть конституция, есть равноправие, которое заявлено в качестве государственной политики", - сказала она.

"Есть понимание того, что каждую должность должен занимать профессионал вне зависимости от половой принадлежности или каких-то еще вещей", - добавила Захарова.

Она также отметила, что у сотрудников МИД ненормированный рабочий график. "У нас есть КЗОТ, такой же, как у всех российских граждан, но при этом у нас есть внутренние положения, инструкции, которые, исходя из специфики нашей работы, вносят какие-то дополнения в регламентацию. У нас ненормированный рабочий день, то есть это значит, что мы можем быть приглашены на работу и в семь утра, и в восемь".

"Соответственно, день рабочий заканчивается тогда, когда говорит руководство. В этом специфика нашей работы. Ты можешь выстроить прекрасный план на неделю вперед, а прийти на работу - и через час все поменяется, и все нужно будет делать с колес", - заключила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова рассказала также о специфике своей работы в качестве пресс-секретаря постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке в 2005-2008 годах. "Есть такой нюанс - разница во времени. Когда местные журналисты засыпают, просыпаются журналисты, которые работают в Москве, и им совершенно все равно, что ты работаешь в Штатах. Это звонки и сообщения 24 часа в сутки, и чем больше ты работаешь, тем больше ты их получаешь", - сообщила Захарова.