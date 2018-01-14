Путин: РПЦ даже в годы богоборчества играла большую роль в единении людей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил большую роль Русской православной церкви в единении людей во все времена, даже в эпоху советского богоборчества. Об этом он заявил в интервью журналисту Андрею Кондрашову, которое вошло в фильм "Валаам", показанный 14 января на телеканале "Россия-1".

Говоря об истории обители в XX веке, президент подчеркнул: "В эти тяжелейшие дни Гражданской войны и богоборчества потом, когда были заложены вот эти семена раскола в российском обществе, семена единения всегда оставались с нами, как раз в первую очередь благодаря Русской православной церкви". Он напомнил, что в советские годы офицеры Красной армии перед вводом войск на Валаам позволили монахам спокойно покинуть обитель и вывезти все святыни. "Это лучшее свидетельство того, что семена единения, объединения - они никогда нас не покидали", - отметил глава государства.

"Достаточно посмотреть фотографии того времени - здесь была полная, абсолютная разруха. Теперь, как вы видите, это то, чем может гордиться не только церковь, но и страна в целом. Мы возродили храм монастыря и небольшие церквушки на островах (Валаамского архипелага)", - отметил глава государства.

Валаам можно назвать "зеркалом России"

В фильме приведены кадры хроники 2004 года, зафиксировавшие один из визитов Путина в монастырь. Еще тогда он заявлял, что власти РФ "намерены и в будущем восстанавливать все наши древние святыни как источники духовности нашего народа, строить новые храмы".

Он согласился с тем, что Валаам можно назвать "зеркалом России". Путин напомнил о драматической истории обители и о ее связи со становлением Российского государства. Он отметил, что, по одной из версий, еще в годы крещения Руси на остров пришли греческие монахи. "Это X век, и если это так, то это связано, конечно, с крещением и с тем, что Владимир пригласил вместе с собой достаточно большое количество монахов, - рассказал президент. - Вполне вероятно, что Сергий и Герман (основатели Валаамской обители - прим. ТАСС) как раз приехали в это время".

Глава государства добавил, что существует версия и о том, что первый каменный крест на острове установил апостол Андрей Первозванный. "А он, как известно, является покровителем России", - заметил Путин.

Президент в завершение отметил, что в целом в мировых религиях очень много общего, "в их основе - милосердие, справедливость, честность, любовь". "У нас многоконфессиональное государство, но нравственные основы многонационального российского народа, они общие, и они нас объединяют", - указал он. Путин подчеркнул, что эти нравственные основы есть "в душе, в сердце русского человека". "Это всегда было, есть и, уверен, навсегда останется. Также, как в душе любого нашего гражданина, который исповедует другие наши традиционные религии - ислам, иудаизм, буддизм", - добавил он.