СК за 10 лет раскрыл около 67 тыс. преступлений прошлых лет

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ за 10 лет раскрыли около 67 тысяч преступлений прошлых лет. Об этом сообщил в интервью "Российской газете" председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Напомню, что при создании Следственного комитета в 2007 году мы приняли от прокуратуры более 200 тысяч нераскрытых уголовных дел. Развитие криминалистических подразделений ведомства позволило сделать серьезный шаг к тому, чтобы это число сократить. За 10 лет наши сотрудники смогли раскрыть около 67 тысяч преступлений прошлых лет, уголовные дела по которым были приостановлены", - сказал он.

Бастрыкин считает, что "разделение прокурорского надзора и следствия позитивно отразилось на качестве досудебного производства". "Действующее уголовно-процессуальное законодательство позволяет прокурору эффективно и своевременно реагировать на нарушения закона, допущенные в ходе предварительного расследования, добиваясь их устранения. Таким образом, достигнутый баланс процессуальной самостоятельности следственных органов и органов прокуратуры является оптимальным для принятия ответственных решений при осуществлении полномочий в сфере уголовного судопроизводства", - уверен Бастрыкин.

Он сообщил, что благодаря следователям СК в 2017 году удельный вес обеспечительных мер по возмещению ущерба составил 71,7%, то есть 64 миллиарда рублей. Направлено в суды свыше 90 тысяч уголовных дел, в том числе 6 тыс. дел о коррупции, 7 тыс. дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних и 14 тыс. дел об экономических преступлениях.

Космическая съемка

Бастрыкин заявил, что Следственный комитет использует космическую съемку для расследования преступлений.

"Еще одно направление, которое мы развиваем, - это использование возможностей космической съемки при расследовании преступлений. Мы уже имеем доступ к ряду ресурсов хранения данных дистанционного зондирования Земли, содержащих материалы съемки в том числе зарубежных космических аппаратов", - сказал он.

Бастрыкин пояснил, что такие материалы востребованы при расследовании экономических и экологических преступлений. "Полученные снимки неоднократно способствовали установлению обстоятельств совершения преступлений, признавались доказательствами по уголовным делам, служили неоспоримым опровержением защитных версий подозреваемых и обвиняемых", - отметил Бастрыкин.

Глава СК сообщил, что в ряде случаев данные со спутников помогали установить размеры ущерба при чрезвычайных происшествиях. Такая практика применялась, например, при расследовании уголовных дел по факту уничтожения пожаром жилых домов в Красноярском крае и Волгоградской области в 2017 году.

Бастрыкин рассказал, что следователи обладают уникальным оборудованием и проводят 24 вида сложных высокотехнологичных экспертных исследований - молекулярно- генетических, компьютерно-технических, информационно- аналитических, фоноскопических, психофизиологических и других. Ежегодно эксперты СК выполняют более 30 тыс. экспертиз и исследований. На учете данных ДНК в Следственном комитете состоят более 16 тыс. генетических профилей, выделенных по результатам исследуемых следов по уголовным делам. Более 2 тыс. добавлено в 2017 году.

Кроме того, СК внедрил в практику аппаратные и программные комплексы, позволяющие извлекать информацию с электронных устройств и анализировать ее. "Благодаря криминалистам по уголовному делу в отношении бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова в ходе осмотра изъятых электронных устройств также удалось обнаружить и восстановить удаленные данные, представляющие интерес для следствия", - рассказал Бастрыкин.