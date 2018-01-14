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СКФУ откроет на Северном Кавказе локальные центры тестирования для иностранцев

Общество
14 января, 20:50 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 14, января. /ТАСС

Центр лингвистических экспертиз и тестирования по русскому языку СКФУ стал единственным головным центром в южной части России

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СТАВРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Центр лингвистических экспертиз и тестирования по русскому языку Северо-Кавказского федерального центра (СКФУ) получил статус головного центра. Теперь СКФУ сможет открыть локальные центры на юге России и на Северном Кавказе. Иностранцы, сдающие экзамены по русскому языку, истории и законодательству РФ, смогут быстрее получать сертификаты, рассказала ТАСС директор учреждения Эльвира Лаврик.

"Раньше мы были локальным центром РУДН [Российский университет дружбы народов], мы получали от них тестовые материалы, отчитывались. Сейчас мы создаем собственные тестовые материалы, можем открывать от себя локальные центры. К нам уже обращались из Карачаево-Черкесии, Ростовской области, Краснодарского края, чтобы заключить с нами договоры и стать нашими локальными центрами, им это территориально удобнее, работу эту будем проводить", - сказала она.

Новый головной центр стал единственным в южной части России. "Существует несколько головных центров по стране, их больше десятка, все они определены в результате конкурсного отбора. Мы участвовали в этом конкурсе не один раз, в 2018 году его выиграли и теперь являемся единственным головным центром на Северном Кавказе и юге России", - пояснила директор центра.

Одно из преимуществ нового статуса - ускорение документооборота, ожидание сократится до пяти дней. "Раньше мы получали сертификаты из Москвы, получали их курьерской почтой, это было достаточно долго и не всегда удобно для иностранных граждан, у которых ограничены сроки получения документов. Теперь мы самостоятельно и быстро сможем выдавать сертификаты", - отметила Лаврик.

Как сообщают в СКФУ, Центр лингвистических экспертиз и тестирования по русскому языку при университете начал работать в 2011 году. За это время тестирование прошли около 4 тыс. представителей ближнего и дальнего зарубежья - Азербайджана, Армении, Казахстана, Англии, Бельгии, Швеции и других стран. Комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ стал обязательным с 2015 года для иностранцев, которые намерены получить патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство.

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