Международную квест-гонку "Русский Север" посетили более 2 тыс. человек

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Международная квест-гонка на собачьих упряжках "Русский Север - 2018" завершилась в воскресенье в Тотемском районе Вологодской области. В ней приняли участие более 30 спортсменов из шести регионов России и из Белоруссии, выступавших на упряжках ездовых собак, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Второй год подряд Тотьма принимает любителей необычного вида спорта, который привлекает большое количество зрителей. За два дня более 2 тыс. человек посетили это мероприятие. География участников говорит сама за себя - это спортсмены из Тюменской, Ленинградской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Минска", - процитировала пресс-служба вице-губернатора Олега Васильева.

Вице-губернатор подчеркнул, что Тотемский район и Вологодская область в целом готовы принимать соревнования такого уровня. Для заездов была приготовлена качественная трасса, проходящая по живописному зимнему лесу и по берегу реки Сухоны. По словам Васильева, после оценки проведения нынешних гонок область рассчитывает заявить о проведении в 2019 году одного из этапов Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках.

Участники соревновались в различных дисциплинах - скиджоринг (лыжник с одной или двумя собаками) и упряжки в 6 - 12 собак. Лучший результат показал Михаил Фатеев из Тюмени, преодолев три этапа категории "хард" (24 км) суммарно за 2 часа 22 минуты и 49 секунд. Лучшими среди лыжников в категории "хард" стали Денис Чернатов из Ленинградской области с результатом 2:55:48 и Олег Лукъяненко из Ярославля - 2:56:44. В категории "лайт" лучший результат показали лыжники Николай Прозоровский из Минска - 1:14:21 и Евгения Горобец из Ярославля - 1:28:31.

Для зрителей на территории Школы Федора Конюхова были организованы экскурсии, выставка продукции тотемских производителей. Гости могли поучаствовать в географической викторине и тематических мастер-классах, покататься с горок на "ватрушках", а также сфотографироваться с главными участниками состязаний - собаками.