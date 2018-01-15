Папа Франциск отправляется в турне по Латинской Америке

ВАТИКАН, 15 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск начинает поездку по Латинской Америке, в ходе которой посетит две страны. С 15 по 22 января понтифик совершит официальные апостольские визиты в Чили и Перу по приглашению государственных руководителей и католических епископов этих государств.

В канун поездки римский первосвященник обратился с видеопосланием к местным жителям, текст которого опубликовала Служба печати Святого престола. Франциск подчеркнул паломнический характер своего путешествия. "Я хочу встретиться с вами, посмотреть вам в глаза, увидеть ваши лица и испытать вместе с вами близость Бога, его нежность и милосердие, которые обнимают нас и утешают. Я знаю историю ваших стран, сотканную из труда и самопожертвования", - подчеркнул Папа Франциск, поблагодарив жителей Чили и Перу "за веру и любовь к Богу, к самым нуждающимся и отверженным братьям".

Папа объяснил, что хочет "разделить радости, печали, трудности и надежды" народов этих стран. По его мнению, "фундаментом гармоничной социальной жизни является мир, основанный на справедливости".

Маршрут паломничества

Покинув Рим в понедельник в 08:00 часов утра по местному времени (10:00 мск), Папа совершит 12-часовой перелет через Атлантический океан и в тот же вечер прибудет в Сантьяго. Там он встретится с властями, возглавит мессу для многочисленных верующих, даст аудиенцию местному духовенству, монашествующим и епископам, а также посетит заключенных в столичной женской тюрьме. Во время визита состоятся его встречи со священниками-иезуитами из Общества Иисусова и с представителями молодежи страны.

Кроме столицы, Папа Франциск посетит в Чили еще два города: Темуко, где встретится с индейским населением, и Икике, многие жители которого - мигранты из разных стран.

После этого Папа отправится в Перу, где пробудет до 21 января. Возвращение в Ватикан намечено на 22 января.

Проблемы, связанные с поездкой

Планируемое турне неожиданно вызвало немало протестов среди населения Чили. В стране прошли демонстрации против расходов из государственной казны на оплату папской поездки.

Кроме того, католики недовольны кадровой политикой администрации Ватикана, недостаточно остро реагирующей, по их мнению, на сигналы о причастности некоторых чилийских прелатов к случаям педофилии. Неизвестные подожгли несколько церквей, в интернете появились угрозы в адрес папской делегации. В Сантьяго совершено нападение и на нунциатуру (офис папского посла - нунция), где по традиции будет находиться резиденция гостя.

Несмотря на то что МВД Чили официально заявило об отсутствии реальной угрозы для Папы Франциска во время предстоящего визита в страну, опасения в ватиканских кругах остаются. Тревогу вызвали также сообщения о только что произошедшем в горах Чили и Перу сильном землетрясении.

22-й зарубежный визит

Приглашение посетить Чили было передано Франциску еще в марте 2013 года, то есть вскоре после его восшествия на папский престол. За эти годы Папа Бергольо уже совершил 21 зарубежный визит и несколько раз побывал в Латинской Америке: в Бразилии (в июле 2013 года в ходе XXVIII Всемирного дня молодежи), в Эквадоре, Боливии и Парагвае (в июле 2015 года), дважды на Кубе (в сентябре 2015 года и в феврале 2016 года, когда он встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом), в Мексике (в феврале 2016 года) и в Колумбии (6-11 сентября 2017 года).

Дальнейшая программа визитов пока не обнародована. Не исключено, что в график 2018 года будет включено посещение трех прибалтийских республик - Латвии, Литвы и Эстонии.