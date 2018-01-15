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Папа Римский предупредил об опасности ядерного конфликта

Общество
15 января, 15:34 UTC+3 РИМ РИМ 15, января. /ТАСС

Понтифик заявил о необходимости уничтожить атомное оружие

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РИМ, 15 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск заявил, что "действительно боится" ядерной войны.

"Мы на пределе. Достаточно одного инцидента для начала конфликта. С этого шага ситуация рискует быстро развиваться. Поэтому следует уничтожить атомное оружие, принять меры к ядерному разоружению", - приводит слова понтифика служба печати Ватикана.

Папа сделал предупреждение на борту самолета, на котором он отправился в понедельник в латиноамериканскую поездку. Как ожидается, самолет понтифика прибудет в Сантьяго около 02:00 мск вторника. В течение недели Франциск посетит Чили и Перу. Римского первосвященника сопровождает большая делегация католических иерархов во главе с Госсекретарем (главой правительства) Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.

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