Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.01:
$ 56.36
€ 68.82
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росгвардия проверит все ЧОПы в Перми, которые охраняют школы

Общество
15 января, 19:52 UTC+3 МОСКВА 15, января. /ТАСС

Ведомство проверит также наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Росгвардия после ЧП в пермской школе проверит все ЧОПы в городе, охраняющие учреждения образовательной направленности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Галерея
8 фото

Что известно о нападении на школьников в Перми

"В связи с происшествием в одной из школ города Перми руководством Росгвардии принято решение о проведении проверки частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране учреждений образовательной направленности. В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству Российской Федерации и их качество", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ведомство также проверит наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях.

"В целях повышения защищенности образовательных учреждений территориальными органами Росгвардии во взаимодействии с администрациями учебных заведений и частными охранными предприятиями будут выработаны алгоритмы действий охранников при возникновении чрезвычайных ситуаций, механизмы первичного реагирования на внутренние конфликты, оповещения и организации взаимодействия с правоохранительными органами", - добавил представитель ведомства, отметив, что также будет проанализирована локация правоохранительных структур для своевременного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию.

Утром 15 января в одной из школ Перми между двумя подростками произошла драка с применением холодного оружия, которую пытались предотвратить педагоги и школьники. После инцидента был госпитализированы 15 человек, в том числе учащиеся и педагог получили ножевые ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пермский край Нападение на школьников в Перми
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография политического деятеля Виктора Анпилова
2
"Ведомости": в администрации президента готовят программу новой бюджетной политики
3
Главные песни Долорес ОʼРиордан и The Cranberries
4
Меры безопасности могут усилить в школах после расследования ЧП в Перми
5
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
6
Число пострадавших в школе в Перми увеличилось до 15 человек
7
Умер Виктор Анпилов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама