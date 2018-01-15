Росгвардия проверит все ЧОПы в Перми, которые охраняют школы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Росгвардия после ЧП в пермской школе проверит все ЧОПы в городе, охраняющие учреждения образовательной направленности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с происшествием в одной из школ города Перми руководством Росгвардии принято решение о проведении проверки частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране учреждений образовательной направленности. В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству Российской Федерации и их качество", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ведомство также проверит наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях.

"В целях повышения защищенности образовательных учреждений территориальными органами Росгвардии во взаимодействии с администрациями учебных заведений и частными охранными предприятиями будут выработаны алгоритмы действий охранников при возникновении чрезвычайных ситуаций, механизмы первичного реагирования на внутренние конфликты, оповещения и организации взаимодействия с правоохранительными органами", - добавил представитель ведомства, отметив, что также будет проанализирована локация правоохранительных структур для своевременного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию.

Утром 15 января в одной из школ Перми между двумя подростками произошла драка с применением холодного оружия, которую пытались предотвратить педагоги и школьники. После инцидента был госпитализированы 15 человек, в том числе учащиеся и педагог получили ножевые ранения.