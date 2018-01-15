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ООН запросила $430 млн на оказание гуманитарной помощи в Афганистане

Общество
15 января, 23:15 UTC+3 ООН ООН 15, января. /ТАСС

Помощь требуется 2,8 млн человек, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик

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ООН, 15 января. /ТАСС/. ООН обратилась к международным донорам с просьбой выделить $430 млн на проведение гуманитарных операций в Афганистане в 2018 году. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Управление по координации гуманитарных вопросов сообщает, что $430 млн необходимы в этом году на оказание помощи 2,8 млн нуждающихся людей", - сказал он. По его словам, полученные от доноров средства пойдут на "поддержку людей, покинувших свои дома из-за конфликта или стихийных бедствий, лечение раненых, обеспечение детей продовольствием", а также оказание афганским беженцам помощи в возвращении из Ирана и Пакистана.

Дюжаррик напомнил, что в минувшие выходные в Афганистане побывали члены Совета Безопасности (СБ) ООН. "Это был первый визит Совета в Афганистан с 2010 года", - отметил представитель генсека ООН. По его словам, члены Совбеза ознакомились с "прогрессом, достигнутым афганским национальным правительством при поддержке международного сообщества в реагировании на широкий круг взаимосвязанных трудностей". Кроме того, СБ ООН обсудил, какая помощь понадобится Афганистану в будущем.

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