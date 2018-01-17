В Волгограде пройдет парад, посвященный юбилею победы в Сталинградской битве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Войска Южного военного округа приступили к подготовке мероприятий, посвященных празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Парад пройдет на площади Павших борцов Волгограда 2 февраля, сообщил в среду начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

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"По площади Павших борцов торжественным маршем пройдут около 1,5 тысяч военнослужащих МО РФ и представителей других ведомств, в том числе курсанты академии МВД, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, а так же представители Юнармии и ДОСААФ России", - рассказал Астафьев.

По его словам, в настоящее время проходит строевая подготовка в составе шеренг и парадных коробок. Для праздничного салюта планируют привлечь двенадцать 76-миллиметровых орудий ЗИС-3 и три самоходных пусковых установки, с помощью которых будет произведено 30 залпов с интервалом в 30 секунд.

Сталинградская битва - одна из решающих операций Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. По размаху, длительности, напряженности и количеству участников - одна из крупнейших во Второй мировой войне. Сражение продолжалось 200 дней и разворачивалось на территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. На разных этапах боевых действий в битве с обеих сторон участвовало свыше 2,1 млн человек.