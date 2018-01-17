Путин примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетит 18 января мероприятия, посвященные 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства возложит цветы на Пискаревском мемориальном кладбище и военно-историческом комплексе "Невский пятачок", а также осмотрит экспозицию музея-панорамы "Прорыв", посвященной операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда", - сообщили в Кремле.

"Кроме того, Путин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями молодежных общественных организаций, в частности, поискового отряда "Шлиссельбург"", - отметили в пресс-службе, добавив, что "участникам встречи будет представлен фильм "Рубеж", посвященный событиям на "Невском пятачке".