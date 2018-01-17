Саратовские школы проверят на практике электронные учебники

САРАТОВ, 17 января. /ТАСС/. Шесть школ Саратовской области получат бесплатные электронные учебники в рамках проекта корпорации "Росучебник" по их апробации, рассказал ТАСС вице-президент корпорации Артем Соловейчик, который прибыл в Саратов для участия в научно-методической конференции.

"Шесть школ Саратовской области примут участие в апробации электронных учебников, созданных на нашей платформе. Четыре школы уже получили соответствующие лицензии на использование, еще две получат в ближайшее время", - сказал Соловейчик.

Он уточнил, что в рамках проекта электронные формы учебников выдаются бесплатно, при этом, школы сами могут выбирать учебники, которые им необходимы. Чаще всего, это учебники по таким предметам как технология, ИЗО и астрономия.

"Современная школа не может существовать без постоянного внедрения новых технологий. Отмечу, что наши учебники сейчас работают не только на привычных ПК, но и на планшетах, а также в любых операционных системах ... через приложение", - сказал Соловейчик.

Как уточнила директор по продажам компании LECTA (входит в корпорацию "Росучебник") Венера Шарафиева, основная цель апробации учебников - это не только получение откликов от учителей, но и необходимость сделать образовательный процесс более интересным, современным и доступным, в том числе для детей с ограниченными возможностями.

"Бесплатными лицензиями на использование электронных учебников уже воспользовались три саратовских лицея и школа в селе Красноармейского района. При этом проект продолжается, и мы не исключаем подключение к апробации ... новых школ", - сказала она.