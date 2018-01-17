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Глава Углича: включение города в "Золотое кольцо" позволит значительно увеличить турпоток

Общество
17 января, 21:45 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 17, января. /ТАСС

Светлана Ставицкая отметила, что город соответствует всем критериям для включения в маршрут

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Включение Углича Ярославской области в "Золотое кольцо" позволит городу значительно увеличить туристический поток, рассказала ТАСС глава Углича Светлана Ставицкая.

Ранее в среду во время Форума малых городов и исторических поселений в Коломне Ставицкая попросила президента России Владимира Путина включить Углич в "Золотое кольцо".

"Мы давно подали заявку, наш город фактически стоит на "Золотом кольце", и мы входим в него неофициально. Получение же официального статуса позволит нам значительно увеличить турпоток в Углич", - сказала Савицкая. Она отметила, что город соответствует всем критериям для включения в маршрут.

"Золотое кольцо" - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. Формат "Золотого кольца" в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков. В "Золотое кольцо" входят восемь городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

Как сообщалось ранее, министерство культуры РФ приняло решение включать в "Золотое кольцо" не более одного города в год. Среди городов, подавших заявки, - Углич, Тула, Боровск, Таруса, Калуга.

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