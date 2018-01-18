Содержащийся в тюрьме в Чехии россиянин Никулин пожаловался на ухудшение здоровья

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Содержащийся под стражей в пражской тюрьме "Панкрац" гражданин РФ Евгений Никулин, обвиняемый в организации хакерских атак на цели в США, жалуется на серьезное ухудшение здоровья и не получает специализированной медицинской помощи. Об этом адвокат Никулина Владимир Макеев сообщил газете "Известия".

"Ситуация тревожная, и я очень беспокоюсь за здоровье Евгения, у которого больные желудок и почки. Он находится в заключении уже больше года и регулярно жалуется на острые боли. Он нуждается в определенном питании. В тюрьме ему без должного обследования назначили диету, но она только усугубляет его состояние", - рассказал он.

"Может быть, кому-то она помогает, однако для Евгения это смертный приговор", - заявил Макеев изданию, отметив, что его подзащитному отказывают в специализированной медицинской помощи, несмотря на обращения в различные чешские инстанции.

По словам адвоката, подорвано и моральное состояние Никулина. "Он фактически находится в полной изоляции. К нему применяли карательную психиатрию и пытались добиться от него лжесвидетельства о его якобы имевшем место вмешательстве в ход американской предвыборной кампании. Конечно же, это все сказывается на общем состоянии человека, который пытается доказать свою невиновность", - подчеркнул Макеев.

Как сообщил "Известиям" пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Алексей Колмаков, сотрудники российского диппредставительства находятся в контакте с Никулиным и его адвокатами, а также с властями страны и руководством тюрьмы. "В рамках консульской конвенции мы делаем и будем делать все возможное для того, чтобы были соблюдены законные интересы российского гражданина, включая необходимое медицинское обслуживание", - заявил он. В пражской тюрьме "Панкрац", где содержится россиянин, на вопросы издания отвечать отказались.

История дела

Евгений Никулин был задержан 5 октября 2016 года в Праге. Наряду с чешскими правоохранителями в операции участвовали агенты ФБР США.

Суд в штате Калифорния обвиняет россиянина в совершении хакерских атак на цели в США: в незаконном доступе к социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formsping. В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в министерство юстиции Чехии также и от российской стороны. В РФ его обвиняли в совершенной в 2009 году краже с помощью интернета $3450.

Решение о возможности экстрадиции россиянина в РФ или США было принято судом чешской столицы 30 мая. Согласно действующей в Чехии практике, суды выносят постановления о возможности выдачи обвиняемых иностранным государствам, но окончательное решение по вопросу экстрадиции принимает министр юстиции республики.