В ООН признали существование проблемы сексуальных домогательств в организации

ООН, 18 января. /ТАСС/. Руководство ООН знает о проблеме неподобающего поведения персонала организации и не закрывает на нее глаза. Об этом заявил в четверг журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя статью в газете The Guardian, в которой утверждается, что во всемирной организации процветает атмосфера безнаказанности за сексуальные домогательства.

"Никто не считает, что ООН отличается от других общественных или частных организаций, которые столкнулись с случаями сексуальных домогательств", - сказал Дюжаррик, согласившись с тем, что эта проблема, "возможно, не получает должного освещения". "Мы не закрываем глаза на то, что это происходит в ООН. К сожалению, это происходит повсеместно", - констатировал он.

По его словам, в ООН принимают меры в ответ на неподобающее поведение своего персонала. Так, в 2008 году был распространен бюллетень, "в котором ясно объясняется, что такое домогательство и как на это реагировать", отметил Дюжаррик. "Но эти усилия можно и нужно наращивать", - подчеркнул он, добавив, что именно на это генеральный секретарь Антониу Гутерриш настраивает сотрудников всемирной организации.

Как напомнил Дюжаррик, с момента вступления в должность генсека 1 января 2017 года Гутерриш включил борьбу с сексуальным насилием и домогательствами в число своих приоритетов. В частности, была сформирована комиссия, которая проводит беседы с персоналом, объясняя ему, как вести себя в подобных ситуациях.

Ранее в четверг The Guardian опубликовала статью, в которой утверждается, что случаи сексуальных домогательств происходят в офисах ООН по всему миру, при этом руководство ООН не уделяет должного внимания этой проблеме, допуская безнаказанность за подобные проступки. В материале приводятся свидетельства неназванных сотрудников организации, некоторые из которых заявили, что боятся докладывать о домогательствах, опасаясь увольнения.

В последние годы ООН столкнулась с большим количеством жалоб на сексуальные надругательства своих миротворцев и гражданских сотрудников над мирными жителями, главным образом в африканских странах. По данным самой организации, только за 2016 год в адрес ее сотрудников поступили 106 таких обвинений, при этом 50% предполагаемых инцидентов произошли в Центральноафриканской Республике. Беспрецедентная ситуация, а также давление со стороны правозащитников и СМИ вынудили руководство ООН в срочном порядке пересмотреть свой подход к предотвращению подобных преступлений. В марте 2017 года генсек представил новую стратегию пресечения преступлений сексуального характера со стороны миротворцев и гражданских сотрудников ООН, а также обеспечения ответственности за подобные правонарушения.