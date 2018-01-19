Воркута завершает первый этап программы "уплотнения"

СЫКТЫВКАР, 19 января. /ТАСС/. Первый этап программы "уплотнения" заполярного моногорода Воркута в Республике Коми - переселение жителей из полупустующих домов - завершится до конца января. На сегодня для переселенцев сданы 100 капитально отремонтированных квартир из 160, запланированных к ремонту, рассказал в пятницу ТАСС руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев.

"Сейчас мы завершаем первый этап нашей программы "уплотнения", на которую было выделено 60 млн рублей из бюджета республики. На эти средства отремонтируем 160 квартир в поселке Воргашор. 100 квартир уже сданы, 47 из них распределены среди переселенцев, оформляются документы. Остальные 60 квартир будут сданы до конца января, подрядчиков подвели поставщики стройматериалов, но подрядным организациям все равно будут выставлены пени за срыв сроков", - рассказал ТАСС мэр города.

По его словам, на первом этапе мэрия рассчитывает экономить порядка 17 млн рублей, которые приходилось тратить на отопление пустующих муниципальных квартир в полузаселенных домах Воргашора. По результатам выполнения всей программы мэрия рассчитывает на экономию до 160 млн рублей.

Эффект многосторонний

"150-160 млн рублей - такую сумму мы ежегодно платим по исполнительным листам за отопление пустующего жилья. На сегодня в Воркуте и поселках насчитывается порядка 4,5 тыс. пустующих муниципальных квартир, которые мы вынуждены отапливать, поскольку в домах живут люди. Есть примеры, когда в одном подъезде проживает всего одна-две семьи", - рассказал Гурьев.

Программа позволит не только получить экономию расходов на жилищно-коммунальные услуги, но в первую очередь переселить людей из аварийных домов и отдаленных поселков, где практически не осталось необходимой инфраструктуры.

Начать программу "уплотнения" решили с поселка Воргашор, поскольку в нем есть вся необходимая инфраструктура для жизни в арктических условиях, а также большое количество пустующего жилья, около 800 квартир. В поселке насчитывается 12 многоквартирных домов, которые неоднократно замерзали в морозы из-за коммунальных аварий, их и решено расселить в первую очередь и отключить от коммуникаций.

"Второй этап программы запланирован на 2018 год, мы рассчитываем на выделение из республиканского бюджета не меньшей суммы, то есть порядка 60 млн рублей. На эти средства завершим работы на Воргашоре и начнем расселение соседних неперспективных поселков - это Комсомольский, Заполярный и Цементнозаводской, а в дальнейшем и микрорайон Советский", - сказал Гурьев.

Условия для переселенцев

В целом программа рассчитана на пять лет и потребует порядка 250 млн рублей. В капитально отремонтированных квартирах для переселенцев установлены пластиковые окна, металлические двери, заменены полы, сантехника, проведен косметический ремонт. Переселенцам предлагают квартиры по площади равные тем, в которых они проживают сейчас в аварийных домах. Учитываются пожелания семей, если в них есть люди с ограниченными возможностями, то им выделяют жилье на первых-вторых этажах домов, отметил руководитель администрации.

Как подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС глава Республики Коми Сергей Гапликов, высвобождающие в результате реализации программы средства будут направляться на дальнейшей благоустройство Воркуты, создание комфортных условий проживания и развитие моногорода как одной из опорных зон Арктики. "Сократив затраты на обслуживание пустующего жилья, мы получим дополнительные средства на развитие эффективной инфраструктуры", - сказал Гапликов.

Воркута - заполярный моногород в Республике Коми, третий по величине за северным полярным кругом с населением порядка 60-80 тыс. человек. Около 7 тыс. жителей заняты на угледобыче. Единственное градообразующее предприятие - "Воркутауголь", на 100% принадлежит ПАО "Северсталь". Уголь из Воркуты почти полностью используется в металлургии.