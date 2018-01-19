Путин и Собянин отмечены Союзом журналистов Москвы дипломами "За открытость прессе"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Союз журналистов Москвы (СЖМ) в пятницу отметил президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина дипломами "За открытость прессе". Об этом сообщил глава СЖМ Павел Гусев на торжественном приеме, приуроченном ко Дню российской печати.

Почетной награды в этом году также удостоены председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, советник президента РФ, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов и председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

Гусев приветствовал инициативу председателя Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева об учреждении звания почетный журналист России, ранее поддержанную главой государства. Он отметил, что СЖМ взял курс на объединение с Союзом журналистов России. "Мы взяли курс на объединение, мы ведем переговоры", - добавил Гусев.

Награды

На традиционном приеме в честь Дня печати министерства и ведомства отметили лучших журналистов.

Медалью МЧС "За пропаганду спасательного дела" награждена старший корреспондент ТАСС Ирина Вельматова. Награду вручил лично глава МЧС Владимир Пучков.

Лучших российских журналистов также отметили МИД России, Минобороны РФ, кроме того была вручена премия имени Юлиана Семенова, ее лауреатами стали писатель, востоковед Александр Куланов, документалист Сергей Медведев, журналист Игорь Храмов.

Кроме того, президент Российской академии прессы Виталий Игнатенко представил новых действительных академиков - обозревателя ТАСС Ольгу Свистунову, журналистов Николая Сванидзе, Сергея Агафонова и Александра Гамова.

День российской печати отмечается 13 января, именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты "Ведомости".