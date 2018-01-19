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Роспечать наградила Михаила Гусмана за лучшую книгу, написанную журналистом в 2017 году

Общество
19 января, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Единственным недостатком книги глава ведомства назвал ее маленький тираж

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Материал из 1 страницы
Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и глава Роспечати Михаил Сеславинский

Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и глава Роспечати Михаил Сеславинский

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в пятницу получил престижную награду Роспечати за лучшую написанную журналистом в 2017 году книгу - "Формула жизни: Книга о папе и маме".

"Жюри прочитало много книг и единогласно посчитало самой важной, самой искренней книгу Михаила Соломоновича Гусмана", - сказал глава Роспечати Михаил Сеславинский, вручая награду.

Книга Михаила Гусмана "Формула жизни: Книга о папе и маме"

Книга Михаила Гусмана "Формула жизни: Книга о папе и маме"

© Стоян Васев/ТАСС
Книга Михаила Гусмана "Формула жизни: Книга о папе и маме"
© Стоян Васев/ТАСС

"Формула жизни: Книга о папе и маме" - это очень искреннее произведение, написано с большой любовью к своей семье, - добавил он. - В ней отражается и все то, что происходило и в Баку, и в СССР во второй половине XX века".

Михаил Сеславинский заметил, что от книги "невозможно оторваться, но у нее один недостаток - маленький тираж - всего 2 тыс. экземпляров".

Гусман, принимая награду, отметил, что написал книгу как память своим родителям, "как святое чувство благодарности родителям". "Думаю каждый из вас поймет меня в этом своем стремлении", - добавил он.

Ранее лауреатами премии Роспечати становились журналисты Галина Сапожникова, Александр Архангельский, Леонид Парфенов, Андрей Колесников, Андрей Бинев, Валерий Панюшкин, Игорь Свинаренко, Анатолий Лысенко и другие.

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