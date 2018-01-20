Вторую смену в школах Карелии планируют ликвидировать к 2020 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 января. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Власти Карелии намерены к 2020 году ликвидировать вторую смену в школах республики, это планируется сделать за счет строительства новых школ, сообщила в субботу ТАСС заместитель премьер-министра республики по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов 12 января на встрече с Владимиром Путиным обратил внимание на проблему второй школьной смены в Карелии.

"У правительства республики данная проблема находится на особом контроле, но надо понимать, что строительство новых школ - процесс небыстрый и материально затратный. В рамках программы "Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях" в конце 2017 года построено здание школы на 330 мест в поселке Ледмозеро. В 2019-2020 годах также планируется строительство школ в Петрозаводске на 1350 мест и городе Кеми на 1200 мест, что значительно снизит количество детей, занимающихся во вторую смену. Правительство Карелии постарается к 2020 году ликвидировать в школах республики вторую смену", - сказала Подсадник.

По ее словам, в республике растет число детей, которые учатся во вторую смену. Одна из причин - миграционные потоки семей в районные центры и в Петрозаводск. Это связано в том числе с реализацией программы расселения граждан из аварийного жилья. Значительный рост числа обучающихся во вторую смену в 2017-2018 учебном году наблюдается в столице Карелии, особенно в местах массовой жилой застройки в районах Ключевая, Древлянка, Кукковка.

Как рассказал ТАСС министр образования Карелии Александр Морозов, в текущем учебном году в две смены учатся в 21 школе 2,3 тыс. школьников, то есть 3,5% от общей численности обучающихся. За три года рост составил 286 человек. К примеру, для перехода в односменный режим обучения в Калевальском и Суоярвском районах необходимо строительство пристройки к существующим зданиям школ на 100 и 200 мест соответственно Проектно-сметная документация (ПСД) на пристройку блока начальных классов Калевальской имеется, вопрос с ПСД Суоярвской школы в настоящее время прорабатывается.

Кроме этого, по словам министра, по предложению администрации Сортавальского района для ликвидации второй смены необходимо строительство здания школы на 600 мест в городе Сортавала. Районной администрацией ведутся предпроектные работы, а также работы по формированию земельного участка.