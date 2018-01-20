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Все медучреждения Новгородской области с июля смогут выдавать электронные больничные

Общество
20 января, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

По данным областного правительства, в области насчитывается 200 тыс. застрахованных граждан, больничные листы выдают 73 медицинские организации

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Все медицинские учреждения Новгородской области смогут выдавать электронные больничные листы с июля текущего года. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, соответствующее поручение дал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Регион участвует в пилотном проекте больше года.

"Губернатор дал поручение, чтобы все необходимые технические действия для перехода на широкое использование электронных больничных были проведены до 1 июля", - сказали в пресс-службе.

По словам главы региона, новая форма больничного листа способствует сокращению времени получения денег по этому документу. К назначенному сроку региональному Фонду социального страхования и областному минздраву предстоит решить ряд технических задач, чтоб система заработала в полном объеме.

По данным областного правительства, в Новгородской области насчитывается 200 тыс. застрахованных граждан, больничные листы выдают 73 медицинские организации. Процесс получения денег по бумажному больничному занимает 10-15 дней, а с внедрением электронных больничных это будет происходить мгновенно по номеру страхового свидетельства (СНИЛС). В настоящее время активно включились в процесс выдачи электронных больничных ООО МЦ "Альтернатива", ЗАО "Медицинский центр "Выбор", а также областной клинический родильный дом. На 1 января 2018 года наибольшее количество электронных больничных выдало ОАО "123 АРЗ" (330 из 1013).

В России с 1 июля 2017 года вступил в силу закон, согласно которому у россиян появилась возможность оформить больничный лист не только на бумаге, но и в электронном виде.

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