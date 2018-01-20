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Самолет с телом Шаинского на борту прибыл в Москву

Общество
20 января, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Церемония прощания с музыкантом состоится 22 января

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" с телом композитора Владимира Шаинского на борту, вылетевший в пятницу из Лос-Анджелеса (штат Калифорния), прибыл в субботу днем в московский аэропорт Шереметьево. По данным онлайн-табло воздушной гавани, борт совершил посадку в 14:35 мск.

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В понедельник, 22 января, в Доме композиторов в Брюсовом переулке столицы состоится церемония прощания с музыкантом. В тот же день на Троекуровском кладбище пройдут его похороны.

Предполагается, что проститься с композитором придут оба его сына, друзья, близкие, а также поклонники. Младшая дочь Шаинского Анна, которая живет и работает в США, из-за сложностей с документами приехать не сможет.

12 января церемония прощания с Шаинским прошла в городе Сан-Диего (штат Калифорния), где музыкант жил все последние годы.

Композитор умер 25 декабря на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Шаинский - народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, также награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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