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В Торонто несколько тысяч человек приняли участие в марше против сексуального насилия

Общество
21 января, 3:08 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 21, января. /ТАСС

Мероприятие прошло без происшествий

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ОТТАВА, 21 января. /ТАСС/. Несколько тысяч человек приняли в субботу участие в "Марше женщин", который состоялся в центре канадского города Торонто и был приурочен к первой годовщине аналогичного шествия, организованного в знак протеста против избрания 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CBC.

"В прошлом году мы действительно устроили марш протеста против избрания Трампа, но в этот раз попытались сфокусироваться на внутренних проблемах, которые у нас есть в Торонто", - рассказала организатор акции Бьянка Спенс. По ее словам, участницы шествия и примкнувшие к ним мужчины в субботу выступали за соблюдение прав женщин и против сексуального насилия по отношению к ним. Акция завершилась без происшествий.

21 января 2017 года в знак протеста против президентства Трампа сотни "Маршей женщин" разных масштабов прошли во многих городах США, в том числе в Чикаго (штат Иллинойс), Бостоне (штат Массачусетс), Новом Орлеане (штат Луизиана), Майами (штат Флорида) и Денвере (штат Колорадо). В наиболее крупных демонстрациях участвовали десятки тысяч людей. Помимо Нью-Йорка (до 500 тыс. участников), самые массовые акции состоялись в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и Вашингтоне, на улицы каждого из которых вышли более полумиллиона человек.

Аналогичные шествия были тогда проведены и в городах Канады, а также ряде европейских стран.

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