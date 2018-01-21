Брижит Бардо признала, что любит животных больше, чем людей

ПАРИЖ, 21 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская актриса и защитница животных Брижит Бардо невысокого мнения о людях. Об этом она заявила в обширном интервью газете Le Monde, приуроченном к предстоящему выходу 25 января ее мемуаров, озаглавленных "Слезы в бою".

"В тридцать восемь лет я ушла из мира кино. Я никогда не любила его - там все поверхностно и легкомысленно. Там все фальшиво - и декорации, и ситуации, и чувства, да и большинство вращающихся там людей. Не говоря уже о самолюбовании - большинство просто уверены, что они это пуп земли", - сказала 83-летняя Бардо.

"Любовь же к животным у меня, наверное, извечная. Я вообще ощущаю себя как животное. И у меня лишь сожаления и страх вызывает род человеческий, который я отвергаю. Люди вообще - это надменные и кровожадные существа, которые причинили мне много зла", - сказала Бардо.

Путем Белоснежки

Она сообщила, что очень сильное впечатление на нее в раннем детстве произвел мультфильм "Белоснежка", и что она через всю жизнь "пронесла эту мечту - жить как ее героиня в маленьком домике, окруженная множеством животных". Актриса рассказала, что в ходе съемок последнего фильма, в котором она участвовала непосредственно перед уходом из кинематографа, действие по сценарию происходило, в частности, на площади средневекового города, с его базаром.

"Среди снимавшихся в массовке была и пожилая женщина с козой. Я часто к ним подходила во время пауз в съемках, и однажды эта женщина мне сказала: "Надеюсь, что съемки в воскресенье закончатся, и в этот день в честь церемонии причащения моего внучка я зажарю козу на вертеле для всех гостей". Я была просто в ужасе от этих слов, немедленно купила у женщины козу и привела ее мой гостиничный номер в четырехзвездочной гостинице - именно все это и послужило импульсом к началу моей деятельности по защите животных", - сообщила Бардо.

"В дальнейшем именно животные не только придали смысл моей жизни, но и позволили мне достойно состариться, то есть не паникуя по поводу появляющихся морщин и прочей физической деградации. Мои животные видят, что я старая, и их это абсолютно не беспокоит!" - сказала Бардо.

Место в саду

Она сообщила, что уже договорилась с властями города Сен-Тропе, где она проживает, что будет похоронена на территории ее виллы, "в саду, на маленьком клочке земли, рядом с морем". Само же здание уже переведено в собственность Фонда защиты животных, созданного Бардо и носящего ее имя. Он будет получать средства "от продажи публике билетов ценой в 3-4 евро в музей, в котором все будет как при ее жизни".

"Я все бросила в свое время ради животных - и это был мой самый лучший поступок. Без них я бы просто покончила с собой, потому что моя жизнь мне совершенно не нравилась", - добавила Бардо.

"Надо мной столько издевались в начале моей артистической карьеры! Если бы вы только знали, с каким презрением мне пришлось столкнуться - причем одновременно с безграничным обожанием со стороны других людей. Такая ситуация сильно ранила меня, потому что это было крайне несправедливо", - говорит Бардо.

"Насчет меня утверждали, что я "очаровательная идиотка", что я плохо произношу слова, что я совершенно не способна играть. Но у меня есть принцип - если я что-то делаю, то я делаю это хорошо, прикладываю все силы. И я применила этот принцип и к кино. Я ничего не делала там как дилетантка", - подчеркнула знаменитая француженка.