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Восстановленный советский танк Т-34 займет место в эстонском музее

Общество
21 января, 12:41 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Евгений Антонов

Член правления военно-исторического клуба Otsing Игорь Седунов заявил, что танк был поднят со дна местного озера еще в 2000 году, но работы по его реставрации начались только четыре месяца назад

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РИГА, 21 января. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Легендарный советский танк Т-34 провезли по дорогам находящегося на границе с Россией эстонского региона Ида-Вирумаа. Корпус машины времен Второй мировой войны был почти полностью восстановлен силами энтузиастов.

Как рассказывает член правления военно-исторического клуба Otsing Игорь Седунов, танк был поднят со дна местного озера еще в 2000 году, но работы по его реставрации начались только четыре месяца назад.

"На нем были немецкие кресты - он был трофейный. И также были надписи, - говорит Седунов. - Танк принадлежал Эстонскому стрелковому корпусу, и в боях под Нарвой он перешел к немцам. Такая уникальная история".

Реставрация танка проходила в цехах предприятия Metall Ehitus при поддержке Эстонского военного музея и частных фирм.

"Целью было ни в коем случае не испортить и не сделать при этом новый танк. Нам нужно было его сохранить, поэтому очень важно было постоянно согласовывать, чтобы понять, что мы все правильно делаем", - сказал член правления компании Максим Перескоков.

Пока рабочим удалось восстановить лишь корпус машины, который оказался на удивление в хорошем состоянии. Следующая задача - восстановить ходовую часть танка, что по плану должно быть завершено до конца года. После этого отреставрированный танк займет свое место в музее в эстонском городе Синимяэ.

"Все-таки танк должен быть в музее. Это история нашего Ида-Вирумаа",- убежден Седунов.

Т-34 выпускался серийно с 1940 года. Он был разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 под руководством Михаила Кошкина. По совокупности своих качеств Т-34 был признан многими специалистами одним из лучших танков Второй мировой войны. Он стал наиболее известным советским танком этого времени, а также одним из наиболее узнаваемых его символов.

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