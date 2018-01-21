Верховный суд ежегодно инициирует пересмотр 1,5 тыс. вступивших в силу приговоров

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Верховный суд России ежегодно отменяет или изменяет приговоры в отношении 10-15% осужденных судами субъектов РФ - Верховными, краевыми, республиканскими, областными и приравненными к ним судами. Об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда России - председатель Судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов в статье в журнале "Судья", очередной номер которого посвящен 95-летию Верховного суда РФ.

Он отметил, что "подавляющее большинство дел (рассматриваемых ВС РФ в порядке апелляции - прим. ТАСС) - это достаточно сложные многотомные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, которые были рассмотрены в первой инстанции Верховными судами республик, краевыми, областными и равными им судами, в том числе с участием присяжных заседателей". В Верховный суд в порядке апелляции поступает более тысячи таких дел в год. "По результатам апелляционного рассмотрения уголовных дел судебные решения отменяются либо изменяются в отношении 10-15% осужденных, что свидетельствует об эффективности деятельности коллегии по выявлению и исправлению ошибок, допущенных нижестоящими судами", - отметил Владимир Давыдов.

Кроме того, в Верховный суд ежегодно рассматривает свыше 70 тыс. обращений о пересмотре в кассационном порядке вступивших в законную силу приговоров - в случаях, когда, по мнению заявителей, судьи неправильно применили нормы закона. "Более полутора тысяч этих обращений в год становятся основанием для возбуждения производства в президиумах Верховных судов республик, краевых, областных и равных им судов и в Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ в связи с выявленными по их доводам ошибками в применении норм уголовного права и процесса, в том числе около 200 - по постановлениям заместителей председателя Верховного суда РФ", - сообщил Давыдов.

Он отметил, что Судебная коллегия по уголовным делам - самая крупная среди всех коллегий Верховного суда. В ней работают 39 судей (при всей фактической численности ВС - 111 судей). В рассмотрении дел в порядке апелляции заняты 35 судей.

Инициативы по изменению уголовного законодательства

Давыдов напомнил, что Судебная коллегия по уголовным делам принимает активное участие в подготовке официальных отзывов на проекты федеральных законов, предусматривающих внесение изменений в УК РФ, замечаний и предложений на проекты федеральных законов, предусматривающих внесение изменений в УПК РФ, вносимых в Госдуму другими субъектами права законодательной инициативы. "В судебных составах и на совещаниях судей Судебной коллегии по уголовным делам ежегодно обсуждается порядка 200-250 таких законопроектов", - сообщил Давыдов.

По его словам, за последние три года пленум Верховного суда ежегодно выносит по 6-8 постановлений по вопросам применения судами уголовного и уголовно-процессуального законодательства. За 3,5 года с момента работы объединенного Верховного суда РФ было подготовлено 20 постановлений пленума ВС РФ по вопросам уголовного права и процесса. "Из этого числа 10 постановлений (с разъяснениями судьям - прим. ТАСС) - новые, 12 предусматривают внесение изменений и дополнений в действующие постановления пленума, пять - о внесении Верховным судом РФ в порядке законодательной инициативы в Госдуму проектов федеральных законов, одно - о ходе выполнения судами действующего постановления пленума", - сообщил Давыдов.

Мониторинг практики дел против предпринимателей

Верховный суд России после проведенного в сентябре мониторинга применения судами норм законодательства об особенностях уголовной ответственности в сфере предпринимательской деятельности поручил председателям судов субъектов РФ ежегодно проводить мониторинг в этой сфере, сообщил Давыдов.

"Изучение показало, что суды в целом правильно применяют уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, - отметил Давыдов. - Вместе с тем имеют место случаи отмены и изменения судебных решений, что свидетельствует о том, что суды не всегда правильно применяют законодательство <…>, и не в полной мере учитывают разъяснения пленума". В их числе Давыдов назвал "факты чрезмерно длительного содержания обвиняемых под стражей без достаточных к тому оснований", в том числе когда следствием не проводилось никаких действий. Кроме того, добавил он, практика показывает, что суды не в достаточной мере используют полномочия по контролю за законностью возбуждения и расследования уголовных дел в отношении предпринимателей.

В связи с этим главам судов субъектов РФ предложено вести мониторинг в этой сфере каждые полгода. А Верховный суд внес в Госдуму законопроект для установления в дополнительных требований к ходатайствам о продлении срока содержания под стражей.

Давыдов подчеркнул, что Верховный суд также ведет постоянный мониторинг судебной практики по вопросам назначения наказания, избрания и продления меры пресечения в виде заключения под стражу, условно-досрочного освобождения или освобождения от наказания по болезни, вопросы квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности. "Судам рекомендуется более широко применять уже имеющиеся в уголовном и уголовно- процессуальном законодательстве либеральные, гуманные правила и нормы, в частности об освобождении от уголовной ответственности и от наказания, о замене наказания более мягким, об изменении категории преступления и тому подобное", - отметил Давыдов.

В частности, в 2015 году пленум Верховного суда ориентировал суды на более активное использование норм УК РФ, направленных на досрочное освобождение осужденных, не нуждающихся в полном отбывании наказания, а в отношении осужденных, страдающих тяжелыми заболеваниями, наличие такого заболевания должно быть определяющим. В вопросах заключения под стражу в 2016 году пленум обратил внимание судей на то, что проверка обоснованности подозрения причастности лица к преступлению не может сводиться к формальной ссылке на наличие у следствия достаточных данных.