Верховный суд готовит законопроект о том, какие ошибки судей могут считать проступком

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Верховный суд России разрабатывает законопроект, который определит, какие ошибки судей могут быть допустимыми, а какие считать дисциплинарным проступком. Об этом сообщил секретарь Пленума Верховного суда РФ, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов в опубликованной статье в журнале "Судья", посвященном 95-летию Верховного суда России.

"Следует упомянуть <…> о разработке проекта федерального закона, устанавливающего критерии разграничения судебной ошибки и дисциплинарного проступка, - отметил Виктор Момотов. - Принятие такого закона станет важным шагом на пути совершенствования института дисциплинарной ответственности судей и позволит определить случаи, когда нарушения правовых норм при рассмотрении конкретных дел следует квалифицировать как проступок или же как допустимую судебную ошибку".

Баланс интересов

В свою очередь, заместитель председателя Верховного суда РФ - председатель Дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков напомнил, что "конституционно-правовой статус судей определяет предъявление к ним особых требований, которые установлены ст. 3 закона "О статусе судей в РФ" и Кодексом судейской этики, утвержденным VIII Всероссийским съездом судей от 19 декабря 2012 года". В последней редакции закона о статусе судей был введен новый вид дисциплинарной ответственности - замечание, а также предусмотрено, что применение к судье такого вида дисциплинарного взыскания, как досрочное прекращение полномочий, допускается в исключительных случаях. Также, напомнил Рудаков, на законодательном уровне запрещено привлечение судьи к какой- либо ответственности за выраженное им при отправлении правосудия мнение или принятое судом решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудного решения. Он подчеркнул, что "правовые нормы в области дисциплинарной ответственности судей призваны регулировать баланс публичных и частных интересов".

Замглавы Верховного суда назвал важным соблюдение такого баланса - "в противном случае судьи, на чьи действия или бездействие подана жалоба, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности незаконно и необоснованно, что может негативно влиять на их самостоятельность, независимость и в конечном итоге на качество выполнения ими функции по осуществлению правосудия".

Судейская корпорация

Возглавляющий Совет судей РФ Виктор Момотов в статье напомнил, что "к моменту созыва Совета (судей РФ - прим. ТАСС) на первое заседание российская судебная система переживала непростые времена: судейский корпус находился на грани системного кризиса, судьи сотнями подавали заявления о прекращении полномочий, а высококвалифицированных профессионалов, желавших пополнить ряды судей, почти не было", - напомнил Момотов. Прорывом стал закон "О статусе судей РФ", который заложил идеалы независимости судебной власти, гарантии финансирования судов и неприкосновенности судей. А принятие в 2002 году закона "Об органах судейского сообщества в РФ" свидетельствовало о том, что России удалось сформировать независимую судейскую корпорацию, способную к самоуправлению и осознающую ответственность за исполнение возложенных на нее функций. "Такая ответственность предполагает, что органы судейского сообщества призваны не только защищать интересы этого сообщества, но и способствовать повышению авторитета суда в обществе, укреплению доверия граждан и организаций к судебной системе", - отметил он.