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Более 1 тыс. человек покинули зону боев вблизи Африна

Общество
21 января, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Уточняется, что мирные жители направляются в Телль-Аджар и в Алеппо

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие зафиксировали поток беженцев, покидающих зону боевых действий в районе Африна на севере провинции Алеппо, с территории за минувшие сутки ушли более 1 тыс. женщин и детей. Об этом сообщил в воскресенье начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

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"Мирные жители оставляют зону боевых действий и направляются в Телль-Аджар. Часть из них остается, а часть идет дальше в Алеппо. В течение прошедших суток через контрольно-пропускные пункты военной полиции в зоне деконфликтации Телль-Рифъат проследовало более 1 тыс. женщин и детей", - говорится в заявлении.

Центр по примирению продолжает работать над размещением в пригородах Алеппо пунктов временного размещения беженцев и их обеспечением гуманитарной помощью и предметами первой необходимости. "Уже в ближайшее время из Алеппо в район Телль-Рифъат спланирована доставка около 20 тонн продовольствия, питьевой воды и предметов первой необходимости", - отметили в Центре.

Жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода.

За сутки в свои дома вернулись 304 мирных жителя, "в том числе в провинции Алеппо - 21, в провинции Хомс - 12, в провинции Хама - 79, в провинции Дейр-Эз-Зор - 192 человека".

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) в сирийском районе Африн.

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