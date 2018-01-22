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Очередь в ясли в России составляет 272 тыс. человек

Общество
22 января, 15:07 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 22, января. /ТАСС

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что для строительства новых дошкольных учреждений выделяются площадки

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ГОРКИ, 22 января. /ТАСС/. Очередь в ясли в России в настоящее время составляет более 270 тыс. человек, программа строительства новых дошкольных учреждений будет запущена в ближайшее время. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Сегодня актуальная очередь по всей РФ составляет 272 тыс. человек", - сказала зампред кабмина. При этом она отметила, что в большинстве регионов страны до начала 2018 года существовали правила, по которым в данной очереди не учитывались дети в возрасте до полутора лет. "То есть после изменения правил... очередь вырастет", - подчеркнула Голодец.

Вице-премьер доложила, что уже составлен порядок распределения средств между регионами на реализацию программы развития дошкольных учреждений. "В ближайшее время документ будет запущен, регионы готовятся к реализации программы, выделяются площадки для строительства новых дошкольных учреждений", - заметила зампред правительства. Она обратила внимание, что развитие яслей "даст серьезный импульс нашей экономики и повышению доходов граждан": "Потому что каждая мама, которая выходит на работу, фактически приносит в дом доходы, и самая сложная категория граждан переходит из числа бедных и нуждающихся в совершенно другую категорию". Голодец пообещала приложить все усилия, чтобы программа строительства дошкольных учреждений для детей до трех лет реализовывалась в срок и с хорошим качеством.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, обратил внимание, что это один из президентских приоритетов, "поэтому, естественно, этому должно уделяться повышенное внимание".

Глава кабмина напомнил, что задача создания мест в детских садах для детей в возрасте от трех до семи лет в РФ "практически решена", создано более миллиона дополнительных мест. "Сейчас новая задача - обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей до трех лет, - напомнил Медведев. - Планируем, что к 2021 году появятся в детских садах места для детей до трех лет, на эти цели в этом и в следующем году из федерального бюджета в общей сложности выделяется почти 50 млрд рублей".

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