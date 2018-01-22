Минкультуры рассмотрит вопрос о бесплатном посещении музеев РФ журналистами

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министерство культуры РФ рассмотрит вопрос о бесплатном посещении музеев российскими и иностранными журналистами, сообщается в понедельник на сайте Союза. Об этом шла речь на встрече главы Минкультуры Владимира Мединского и главы Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева.

"СЖР обратился к главе Минкультуры с просьбой рассмотреть вопрос о бесплатном доступе представителей российских и иностранных СМИ, обладающих международной профессиональной карточкой прессы, в российские музеи, - говорится в сообщении. - Владимир Мединский поддержал идею, отметив, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время".

В Союзе пояснили, что в своей просьбе Соловьев опирался на мировую практику, когда журналисты по удостоверению или по международной профессиональной карточке имеют право бесплатного доступа во все музеи.

Председатель организации на встрече с министром Мединским подчеркнул, что "предоставление бесплатного доступа способствовало бы формированию положительного имиджа страны".