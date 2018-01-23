Температура воздуха в минус 40 градусов зарегистрирована в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Аномально низкая для января температура воздуха зарегистрирована в трех районах Приморского края в ночь на вторник. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра, среднесуточная температура в некоторых местах оказалась на семь градусов ниже средних многолетних значений, а одна станция зафиксировала 40-градусный мороз.

"В Лучегорске минувшей ночью зарегистрирована самая низкая в крае температура в минус 40,3 градуса. В красном Яре - минус 29,4, в Глубинном - минус 38,3 градуса. На трех метеостанциях - Кавалерово, Ольга и Самарка (Чугуевский район) - среднесуточная температура была ниже нормы на семь и более градусов", - рассказали в пресс-службе.

На Приморье распространил свое влияние гребень континентального антициклона, вместе с ним вторглась и холодная воздушная масса. Все это привело к понижению температурного фона, которое сохранится практически до конца недели.

Особенностью погоды в Приморье является высокая влажность воздуха на протяжении всего года и сильные ветра на побережье. В таких условиях мороз ощущается сильнее, чем в безветренных и сухих областях. Нередко по этой причине, в прогнозах указывается не только актуальная температура воздуха, но и то, как она ощущается субъективно.

В связи с похолоданием приморское ГУ МЧС прогнозирует затруднения в работе автотранспорта, аварии на ЛЭП и линиях связи, нарушения в работе системы ЖКХ, резкое увеличение вспышек болезней. Для ликвидации возможных аварий на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ создано 268 аварийно-восстановительных бригад, для ликвидации возможных аварий на объектах энергетики - 78 бригад

Как жители переживают холод

У касс морского прибрежного сообщения во Владивостоке во вторник волонтеры благотворительной организации "Пища жизни" проводят запланированную раздачу горячей еды нуждающимся. Как рассказал генеральный директор организации Степан Степанов, волонтерам долго стоять на холоде не приходится, раздать все они успевают за полчаса.

"Сегодня в меню у нас гороховый суп с картошкой, хлеб, который мы сами печем, печенье или пирожное на сладкое и компот. Сколько сегодня будет нуждающихся сложно сказать. Обычно в сильные морозы их приходит меньше, наверное, стараются где-то греться и лишний раз на улицу не ходить", - рассказал Степанов.

В Шкотовском районе, где утром столбик термометра опустился до минус 23 градусов при крепком ветре (из-за ветра и влажности температура ощущается на уровне минус 36 градусов), пока никаких происшествий. Жители ждут усиления морозов, а власти уже привели в готовность все хозяйственные и аварийные службы.

"Мы получили все предупреждения, разослали их главам поселков. Пока у нас еще тепло, но все наши службы и аварийные бригады находятся в готовности. Детские сады и школы также предупреждены о холодах, но занятия пока не отменяем. Посмотрим, как холодно будет дальше", - рассказал ТАСС глава Шкотовского района Виктор Михайлов.

В Чугуевском районе, одном из тех, куда уже прошедшей ночью пришел аномальный холод, тоже пока все службы и предприятия работаю в штатном режиме. Даже детские сады не закрываются.

"На самом деле, погода, можно сказать радует. Кажется, что вчера было холоднее. Сегодня все школы и садики у нас работают, правда синоптики обещают и дальнейшее похолодание", - рассказали ТАСС в администрации Чугуевского района.