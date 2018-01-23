Папа Франциск поддержал цели Всемирного экономического форума в Давосе

ВАТИКАН, 23 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск поддерживает цели и задачи открывающейся в швейцарском Давосе очередной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ). В приветственном послании участникам ВЭФ понтифик подчеркнул важность вынесенных на обсуждение перспектив улучшения мировой социально-экономической ситуации.

Папа считает, что возможность обсуждать любые проблемы на неофициальном уровне - один из ключевых факторов успеха Всемирного экономического форума в Давосе. Текст документа распространила в понедельник служба печати Святого престола.

Римский первосвященник указывает, что "текущие финансовые кризисы создали новые вызовы и проблемы для правительств, такие как рост безработицы, развитие разных проявлений бедности, увеличение социального неравенства и появление новых форм рабства, часто связанных с конфликтами и миграцией".

По мнению папы Римского, "важно охранять человеческое достоинство, предлагать всем равные возможности посредством политики, целью которой становится семья и ее благоденствие". Он добавил, что "в центре такой стратегии должны быть "человек и его права". Автор послания уверен, что "только при помощи убежденной решимости всех экономических операторов можно изменить судьбы мира". Папа указывает на большую роль, которая отводится в этом процессе робототехнике и другим нововведениям.

В завершение своего обращения глава Римско-католической церкви выражает уверенность в том, что "нельзя молчать перед лицом страданий миллионов людей, чье достоинство оскорблено".