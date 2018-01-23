В самую холодную ночь с начала года на Сахалине температура опустилась до минус 43

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Синоптики зарегистрировали во вторник самую низкую ночную температуру воздуха на Сахалине в 2018 году. В центральных и северных районах области столбик термометра опустился до минус 43 градусов, что на пять градусов ниже нормы, сообщила ТАСС главный синоптик Сахгидромета Людмила Алексеева.

"Сегодня была самая холодная ночь в этом году. Ночные температуры достигали в Тымовском районе минус 43 градусов, в селе Ныш Ногликского района - минус 41. Это на пять градусов ниже климатической нормы", - сказала синоптик. Она отметила, что такая холодная погода - временное явление, повышение температуры ожидается уже в среду, потому что к Сахалину приближается циклон.

Как сообщила ТАСС заместитель начальника управления образования Тымовского района Ольга Макарова, сильные морозы не повлияли на работу образовательных учреждений муниципалитета. "Все 11 школ и девять детских садов работают в обычном режиме. Мы даже не стали ограничивать прогулки в дошкольных учреждениях. Сейчас на улице солнечно, и мороз не чувствуется", - сказала Макарова.

Она отметила, что тымовчане привыкли к сильным морозам зимой. "Мы даем свободу выбора родителям. Если они решают, что для их ребенка такие температуры вредны, то могут не вести его в школу. За это мы не ругаем, принимаем это, как положено", - пояснила Макарова.

По данным отдела ГО и ЧС Ногликского района, морозная погода не отразилась на жизни населенных пунктов муниципального образования. "Все объекты жизнедеятельности работают в обычном режиме, никаких аварий не зарегистрировано. Мы готовимся к подходу очередного циклона, а это серьезней, чем морозы. В районе ожидается ураганный ветер, поэтому все внимание сейчас приближающейся непогоде", - сказал сотрудник отдела ГО и ЧС.

Ранее ГУ МЧС по Сахалинской области распространило штормовое предупреждение о подходе к Сахалинской области очередного циклона. По информации синоптиков, днем 24 и 25 января прогнозируется сильный снег, сильная метель (видимость менее 500 м), сильный ветер, на побережьях до ураганного.