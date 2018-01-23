Легойда: Церковь считает необходимой господдержку российского кинематографа

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Государство должно помогать в создании качественных фильмов, которые окажут положительное влияние на развитие патриотических и морально-нравственных качеств в обществе. Об этом заявил ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Я считаю, что в принципе нужна государственная поддержка кинематографа. Это чрезвычайно важно. Например, фильм "Движение вверх" в плане патриотизма дает больше, чем конференции и другие мероприятия. Искусство в принципе делится на две категории - и это не православное или неправославное, а хорошее или плохое. Вот я за поддержку хорошего искусства и хорошего кино", - сказал он.

По мнению Легойды, хорошее искусство помогает человеку осознать себя, однако творить по шаблонам в данном случае неправильно. "Хорошее кино, и вообще, любое качественное искусство, способно помочь человеку распознать свою человечность. Единственное, что я не сторонник того, чтобы фильмы снимались по каким-то лекалам - есть безусловный успех "Движения вверх", и давайте будем снимать только такие фильмы. В искусстве такой подход не работает", - подчеркнул глава Синодального отдела.

Он отметил, что Русская православная церковь не раз выступала консультантом при создании кинокартин, и всегда готова оказать помощь режиссерам при создании новых лент. "Наши консультанты работали над фильмами "Раскол", "Монах и бес" Николая Досталя, Павел Лунгин работал с консультантами, и Владимир Хотиненко. Церковь никогда не отказывалась от профессионального или исторического консультирования, и мы всегда открыты для совместной работы", - добавил Легойда.