Конференция о творчестве художника Василия Сурикова пройдет на его родине в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Творчеству известного русского художника Василия Сурикова посвящена научная конференция "Суриковские чтения", которая откроется в среду в Красноярске по случаю 170-летнего юбилея живописца. Об этом сообщила ТАСС и. о. министра культуры региона Елена Мироненко.

"В среду у нас открывается научно-практическая конференция "Суриковские чтения". В ее работе примут участие искусствоведы из более чем 30 вузов, музеев страны, будут у нас и гости из Киргизского национального музея. В течение трех дней они обсудят не только творчество самого художника, но и его традицию, так как суриковская школа влияет на многих живописцев. Темой конференции станет также влияние Сурикова на искусство Сибири и России", - рассказала Мироненко.

Целью конференции является сбор наиболее полных материалов о жизни и творчестве художника, родившегося в Красноярске. По словам Мироненко, конференция открывает серию юбилейных мероприятий, посвященных Сурикову. В январе-марте жители 25 городов и поселков края смогут увидеть копии его работ в рамках социокультурного проекта "Енисейский экспресс". Краевая библиотека подготовила выставку, на которой представлен город времен художника.

Во дворе Художественного музея имени В. И. Сурикова красноярцы могут поучаствовать в таких зимних забавах, как взятие зимнего городка, построенного по мотивам одноименной картины художника. Всероссийская музейная ночь 18 мая в Красноярске пройдет также под знаком творчества Сурикова.

Василий Суриков родился 12 (24) января 1848 года в Красноярске. Преподаватель рисования местного уездного училища стал его первым учителем. Увидев рисунки Сурикова, енисейский губернатор Павел Замятин нашел мецената, который оплатил поездку будущего живописца в Санкт-Петербург для обучения в Академии художеств.

Суриков известен как автор масштабных исторических полотен "Утро стрелецкой казни", "Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем", "Боярыня Морозова", "Переход Суворова через Альпы", "Степан Разин". Скончался художник в 1916 году в Москве.