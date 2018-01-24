Нарушения в системе охраны пермских школ устранят в течение месяца

ПЕРМЬ, 24 января. /ТАСС/. Нарушения в системе охраны школ Пермского края, выявленные в ходе проверки после нападения на детей в школе №127 Перми, устранят в течение месяца. Об этом сообщила журналистам в среду министр образования и науки региона Раиса Кассина по итогам заседания краевой антитеррористической комиссии.

Проверки систем безопасности начались во всех образовательных учреждениях Пермского края 16 января. В образовательных учреждениях проверяли целостность ограждений по периметру, исправность кнопки экстренного вызова, системы видеонаблюдения, наличие и использование турникетов, сопутствующую документацию об обеспечении мер безопасности, паспорта безопасности, а также исполнение договорных отношений с частными охранными предприятиями. Кроме того, проверяли запасные входы и выходы, пути эвакуации, работа автоматических систем противопожарной защиты, регулярность инструктирования охранников, использование электронных карт школьника на входе в учреждение, наличие памяток и инструкций для охранников по действиям в случае отсутствия у ребенка электронный карты.

По словам Кассиной, проверено более 1,5 тыс. образовательных учреждений и "в целом охрана обеспечена в 100% учреждений, охрана ведется круглосуточно". Однако она отметила, что в ходе проверки были сделаны замечания в части инженерного оснащения школ - в некоторых школах отсутствуют калитки, не работают кнопки экстренного реагирования, охранники не всегда находятся на месте.

"Абсолютное большинство школ имеет серьезную степень безопасности, но, тем не менее, видеонаблюдение может не работать, и оно не работало в некоторых случаях на момент проверки. Тут не нужно никаких капиталовложений, нужно просто сделать так, чтобы оно работало каждый день, ремонтировать его немедленно. Есть полностью готовая нормативная база, она в абсолютном большинстве учреждений находится в надлежащем состоянии, но это ровным счетом может ничего не означать, если тот человек, который находится на посту охраны не выполняет свои обязанности: он может отсутствовать на посту, не знать свои обязанности, такие случаи мы тоже обнаружили. Соответственно, будет произведено обучение, оно уже началось", - сказала Кассина.

Она также добавила, что те недоработки, которые были обнаружены в ходе проверки, "будут устранены в ближайшее время". "Есть те, которые устранены сразу, есть те, которые будут устранены по плану в зависимости от серьезности нарушения, это займет от одного-двух дней до месяца", - сообщила министр образования региона.

По словам Кассиной, в крае также планируется разработать нормативные акты о действиях преподавателей и учеников школ в экстренных ситуациях, поскольку "сейчас в основном отрабатываются ситуации при пожаре и наводнении, но очевидно, что нужно отрабатывать разные ситуации". "Я предложила такие моменты разработать или получить их, если такие разработки уже есть. Мы будем особо отрабатывать эти моменты со школьниками и преподавателями в самых разных ситуациях. Уроки безопасности ведутся в каждой школе, все дети через это проходят, мы работаем строго по программе, но я говорю сейчас об отработке практических навыков, чтобы не просто знать, но и уметь", - сообщила Кассина.