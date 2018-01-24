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Патриарх Кирилл: усилия государства и Церкви позволили сократить число абортов

Общество
24 января, 15:58 дата обновления: 24 января, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Предстоятель РПЦ отметил "позитивный опыт создания сети центров кризисной беременности, которые уже спасают немало детских жизней"

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Совместная работа государства, Церкви и общественных организаций позволила сократить число абортов в России, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду на открытии XXVI Международных Рождественских образовательных чтений "Нравственные ценности и будущее человечества" в Государственном Кремлевском дворце.

"Совместными усилиями Церкви, государства и общественных институтов многое удалось сделать, чтобы уменьшить масштабы этого поистине общенационального бедствия и продумать механизмы для решения проблемы. Особо хотелось бы отметить позитивный опыт создания сети центров кризисной беременности, которые уже спасают немало детских жизней. Позиция Церкви по вопросу абортов остается неизменной: жизнь человека - это дар Божий, и потому должна быть защищена с момента ее начала, то есть с зачатия, и до естественной биологической смерти", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что с 2018 года начинается национальный проект "Десятилетие детства", и отметил, что все сферы жизнедеятельности общества должны быть направлены на поддержку молодых семей.

"С этого года начинается объявленное указом президента России Десятилетие детства. В связи с этим еще раз уместно напомнить о важности защиты и поддержки семейных ценностей. Законодательство, экономическая среда, система налогообложения, развитие систем образования и здравоохранения - все это призвано поддерживать семьи, особенно молодые, способствовать воспитанию детей в духе любви, мира и уважения к традиции", - подчеркнул он.

Патриарх также выразил мнение, что финансирование абортов в рамках системы обязательного медицинского страхования ставит граждан, исповедующих традиционные религии, перед трудным нравственным выбором.  "К сожалению, в нашей стране миллионы верующих - православных, мусульман, иудеев, представители иных конфессий, вынуждены смириться с тем, что заработанные ими деньги в виде налогов и направляются на финансирование абортов", - сказал он.

"Создается внутренняя коллизия между нравственными принципами, которые человек исповедует, и практикой, которую он должен как гражданин исполнять", - добавил он. "Такого рода коллизии не только не полезны, они опасны. Именно поэтому в таких сложных вопросах нужно создание взаимоприемлемого для всех положения, которое бы давало возможность поступать по совести", - считает предстоятель РПЦ.

Рождественские образовательные чтения - крупнейший церковно-общественный форум, который собрал более 15 тыс. участников из 16 стран. Участников чтений ждет работа по разным направлениям - образование, молодежная политика, благотворительность, реставрация и строительство храмов, культура и наука. С 24 по 26 января в Совете Федерации, Госдуме, Кремле, Общественной палате, МГУ и других вузах пройдут более 190 мероприятий.

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Десятилетие детства в России
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