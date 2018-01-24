Архангельской области на 2018 год выделено 130 млн рублей на расселение аварийного жилья

АРХАНГЕЛЬСК, 24 января. /ТАСС/. Архангельская область получит 130 млн рублей в 2018 году из Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Архангельская область вошла в число десяти регионов, которым в 2018 году предусмотрены средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение аварийного жилья. Эти средства предназначены для расселения 38 многоквартирных домов площадью 4,5 тыс. квадратных метров в городе Архангельске и Приморском районе, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года, но не были включены в программу по разным причинам", - говорится в сообщении.

На эти цели в областном бюджете предусмотрено 60 млн рублей. Новым жильем будет обеспечено не менее 235 человек.

В общей сложности по программе переселения из ветхого и аварийного жилья с 2013 по 2017 год в регионе построено 927 домов и переселено порядка 15,5 тыс. человек. Властям предстоит расселить еще более 1,8 тыс. домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.