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Патриарх призвал объединить усилия Церкви и государства для защиты традиционной морали

Общество
24 января, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

По словам главы РПЦ, "законодательства целого ряда европейских государств последовательно идут по пути утверждения человеческих свобод, вступающих в противоречие с традиционной моралью"

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Представители религий России и государство должны объединить усилия для защиты нравственных ценностей, которые в современном мире размываются. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXVI Рождественских чтений "Нравственные ценности и будущее человечества".

"Сегодня для сохранения и утверждения неизменных духовно-нравственных ориентиров в жизни людей нужны солидарные усилия и государства, и представителей религиозных традиций, и общественных организаций", - сказал он.

"Законодательства целого ряда европейских государств последовательно идут по пути утверждения человеческих свобод, вступающих в противоречие с традиционной моралью", - отметил патриарх.

"Мы видим, как в некоторых странах врач уже не имеет права отказаться от проведения аборта, как должностное лицо может потерять свое место за отказ зарегистрировать однополый брак. Мы видим, как традиционные христианские семьи вынуждены в официальных документах отказаться от слов "отец" и "мать" в пользу ублажающего слух однополых партнеров "родитель-1" и "родитель-2", а любой человек может лишиться работы только за то, что открыто выскажет свое осуждение содомского греха", - пояснил патриарх.

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