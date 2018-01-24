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Региональный чемпионат WorldSkills Russia в Ингушетии проходит по 10 профессиям

Общество
24 января, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

В чемпионате примут участие 75 студентов колледжей и техникумов, сообщили в пресс-службе минобрнауки региона

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), начинающийся в среду в Ингушетии, определит сильнейших среди 75 студентов по десяти профессиональным направлениям. В частности, пройдут соревнования по электромонтажу, спасательным работам, веб-разработке и преподаванию в младших классах, сообщили в пресс-службе минобрнауки региона.

"В Республике Ингушетии, на базе организаций среднего профессионального образования, с 24 по 26 января 2018 года проводится V региональный чемпионат "Молодые профессионалы "Ворлдскиллс Россия", - говорится в сообщении.

В чемпионате примут участие 75 студентов колледжей и техникумов. Они будут соревноваться по следующим компетенциям: "Электромонтаж", "Сварочные технологии", "Туризм, "Спасательные работы", "Кирпичная кладка", "Технология моды, "Веб-разработка", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Преподавание в младших классах", "Ветеринария".

Как отмечается, международные эксперты оценили готовность конкурсных площадок к проведению чемпионата в соответствии с международными требованиями. 25 января в республику приедет международный арбитр. В чемпионате также примут участие 75 региональных экспертов, 100 волонтеров, более 15 представителей органов исполнительной власти республики, десять представителей бизнес-сообщества. Впервые за историю проведения чемпионата в республике пройдет круглый стол на тему: "Пути взаимодействия в деловом партнерстве с образовательной профессиональной средой" с участием главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Победители регионального чемпионата примут участие в отборочных соревнованиях перед финалом VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы", по итогам которого будет сформирован список кандидатов в расширенный состав Национальной сборной для участия в международных чемпионатах.

Worldskills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Ассоциация существует с 1946 года, ее задача - пробудить энтузиазм молодежи в освоении рабочих профессий, мотивировать к конкуренции для повышения навыков и способностей. Россия была официально принята в состав организации в 2012 году, в 2019 году чемпионат мира по рабочим профессиям пройдет в Казани.

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