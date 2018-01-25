Церемония открытия Года Японии в России состоится 26 мая

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Года Японии в России пройдет 26 мая в Большом театре. Об этом в четверг заявил заведующий информационным отделом посольства Японии в Москве Тосио Ямамото.

"По всей России усилиями правительств и с участием частных организаций стран в течение этого года и даже дольше будут проводиться многочисленные мероприятия в разных областях. Есть особые мероприятия - церемония открытия, которая пройдет 26 мая, а также крупная выставка искусства эпохи Эдо, предметы которой очень редко покидают территорию Японии", - сказал он.

"В прошедшие годы участились взаимные визиты глав и представителей правительств наших стран. Все более активными стали культурные обмены, но чтобы еще лучше использовать весь потенциал развития двусторонних отношений, важно активизировать обмены среди максимально широкого круга людей", - отметил дипломат. "Это касается не только межправительственных консультаций, но и спорта, экономики, науки и образования", - заключил Ямамото.

Перекрестный Год культуры России и Японии пройдет в течение 2018 года. Ранее сообщалось, что одним из крупнейших проектов в рамках серии культурных мероприятий станет выставка искусства эпохи Эдо в ГМИИ им. А.С. Пушкина, которая откроется осенью этого года. На выставке будут представлены гравюры, которые ранее никогда не покидали территорию Японии. Как ранее информировали в московском музее, в экспозицию войдут 118 работ, две из которых имеют статус национальных сокровищ, 10 являются важными объектами национальной культуры, еще пять работ имеют статус важных объектов искусства.