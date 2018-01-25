СМИ: бывший канцлер ФРГ Шрёдер женится на личной переводчице из Южной Кореи

ТАСС, 25 января. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер намерен сочетаться браком со своей подругой и личной переводчицей, гражданкой Южной Кореи Ким Со Ён. Об этом будущие супруги объявили в четверг на пресс-конференции в Сеуле, сообщает агентство Ренхап.

Как передает агентство DPA, 73-летний Шрёдер и 48-летняя Ким планируют свадьбу на осень, точная дата бракосочетания пока не назначена.

Пара сообщила журналистам, что после свадьбы намерена проводить половину времени в Германии, Берлине и Ганновере, и половину - в Сеуле. Шрёдер заявил, что собирается выучить корейский язык и побольше узнать о Корее.

Для бывшего канцлера ФРГ этот брак станет пятым. В 2016 году он развелся с Дорис Шрёдер-Кёпф, с которой состоял в браке с 1997 года. Во время пресс-конференции Шрёдер заявил, что его отношения с Ким Со Ён не были причиной этого развода.

Шрёдер и Ким Со Ён познакомились около двух лет назад во время международной бизнес-конференции, в которой он принимал участие, а она работала переводчиком. В настоящий момент, по данным Ренхап, Ким Со Ён является представителем в Южной Корее агентства по экономическому развитию крупнейшей германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, а также работает личным переводчиком Шрёдера.

Герхард Шрёдер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998-2005 годах. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. Шрёдер является главой совета директоров компании "Роснефть" и председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, которая является владельцем и оператором трубопровода "Северный поток", по которому российский газ доставляется в Германию.