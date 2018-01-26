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Патриарх выразил соболезнования семье трагически погибшего церковнослужителя

Общество
26 января, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Георгий Великанов попал под поезд, спасая бездомного, который упал на железнодорожные пути

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил в пятницу соболезнования в связи с гибелью Георгия Великанова - алтарника одного из московских храмов и первого пресс-секретаря православной службы "Милосердие". Предстоятель отметил его мужественный поступок: молодой церковнослужитель попал под поезд 25 января, спасая бездомного, упавшего на железнодорожные пути.

"Со скорбью воспринял известие о трагической гибели усердного труженика Церкви Георгия Вячеславовича Великанова. Примите мои глубокие и искренние соболезнования в связи с постигшей вас тяжелой утратой", - говорится в патриаршем послании родителям погибшего.

"Не раздумывая, Георгий бросился спасать совершенно незнакомого ему человека, упавшего на железнодорожные пути, пожертвовав собой ради жизни ближнего", - отметил патриарх.

По его словам, погибший "явил яркий пример современного христианина: человека деятельного и творческого, с активной жизненной позицией и стремлением донести слово Божие до всех его взыскующих".

Георгий Великанов служил алтарником и певчим храма Всемилостивого Спаса в Митине. В течение некоторого времени был пресс-секретарем православной службы помощи "Милосердие". Ему было 35 лет.

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